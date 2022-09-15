ООН: Эскалация демонстрирует важность делимитации границ Азербайджана и Армении

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе являются самой серьезной эскалацией ситуации с 2020 года. Эта эскалация демонстрирует важность процесса делимитации границ.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе являются самой серьезной эскалацией ситуации с 2020 года. Это еще раз демонстрирует важность скорейшей делимитации границ между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом помощник Генерального секретаря ООН по делам Европы, Центральной Азии и Америки Мирослав Енча заявил на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

"Мы обеспокоены ростом напряженности и призываем принять немедленные меры для деэскалации ситуации", -заявил Мирослав Енча.

Он поприветствовал объявленное накануне установление режима прекращения огня и призвал стороны соблюдать его.

Помощник Генсека отметил, что боестолкновения на армяно-азербайджанской границе привели к жертвам с обеих сторон. Так, с азербайджанской стороны убит 71 военный и 2 гражданских получили ранения.

"Нынешняя эскалация на границе имеет потенциал дестабилизировать регион. Важно продолжать работу по мирному урегулированию. Мы полностью поддерживаем международные усилия в этом направлении. ООН остается в тесном контакте со сторонами", -заявил помощник генсека ООН.

Он также призвал Азербайджан и Армению предпринять шаги для подписания мирного договора.