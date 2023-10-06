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Вице-президент Турции принял делегацию ПЕА

Вице-президент Турции принял делегацию ПЕА Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз встретился с делегацией партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) во главе с заместителем председателя-руководителем центрального аппарата Таиром Будаговым.
Внешняя политика
6 октября 2023 г. 20:54
Вице-президент Турции принял делегацию ПЕА

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз встретился с делегацией партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) во главе с заместителем председателя-руководителем центрального аппарата Таиром Будаговым.

Как сообщает Report, об этом Дж.Йылмаз написал в социальной сети "Х".

”Хочу поблагодарить делегацию Партии Йени Азербайджан за приятный визит", - говорится в сообщении.

Отметим, что делегация ПЕА во главе с Таиром Будаговым находится с визитом в Турции. Ранее делегация встретилась с председателем парламента Турции Нуманом Куртулмушем.

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