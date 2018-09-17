Получение Азербайджаном статуса наблюдателя в ШОС будет рассмотрено на заседании совета глав МИД

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров провел обсуждения с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашидом Алимовым.

Как сообщили Report в министерстве, в ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Шанхайской организацией сотрудничества.

Заявив о намерении еще больше развить и поднять на качественно новый уровень сотрудничество Азербайджана с организацией, министр Эльмар Мамедъяров довел до внимания важность повышения статуса нашей страны с партнера по диалогу до уровня наблюдателя Шанхайской организации сотрудничества.

В свою очередь, Рашид Алимов заявил, что обращение Азербайджана в связи с получением статуса наблюдателя в ШОС было обсуждено на заседании Совета национальных координаторов организации в августе текущего года. Он отметил, что вопрос будет рассмотрен на заседании совета министров иностранных дел стран ШОС.

В ходе встречи стороны договорились о продолжении контактов.