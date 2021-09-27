Польский эксперт: Варшава во всех случаях заинтересована в развитии отношений с Баку

"Между Польшей и Азербайджаном есть возможности для дальнейшего развития связей в энергетической сфере. К сожалению, нынешние условия пандемии препятствуют этому, как и реализации многих проектов. Но я думаю, что стороны примут это во внимание в постпанде

"Между Польшей и Азербайджаном есть возможности для дальнейшего развития связей в энергетической сфере. К сожалению, нынешние условия пандемии препятствуют этому, как и реализации многих проектов. Но я думаю, что стороны примут это во внимание в постпандемический период".

Об этом европейскому бюро Report заявил известный польский эксперт Марцин Пиатковски (Marcin Piątkowski).

Он отметил, что между двумя странами можно развивать связи не только в энергетической, но и в различных сферах: "К сожалению, глобальная пандемия отложила многие планы. Варшава во всех случаях в рамках Европейского Союза заинтересована в развитии связей с Баку, особенно в сотрудничестве по энергетическим вопросам. Я так полагаю. Между министерствами энергетики двух стран существует базовая договоренность по этому вопросу", - добавил Пиатковски.