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Польский эксперт: Варшава во всех случаях заинтересована в развитии отношений с Баку

Польский эксперт: Варшава во всех случаях заинтересована в развитии отношений с Баку "Между Польшей и Азербайджаном есть возможности для дальнейшего развития связей в энергетической сфере. К сожалению, нынешние условия пандемии препятствуют этому, как и реализации многих проектов. Но я думаю, что стороны примут это во внимание в постпанде
Внешняя политика
27 сентября 2021 г. 14:51
Польский эксперт: Варшава во всех случаях заинтересована в развитии отношений с Баку

"Между Польшей и Азербайджаном есть возможности для дальнейшего развития связей в энергетической сфере. К сожалению, нынешние условия пандемии препятствуют этому, как и реализации многих проектов. Но я думаю, что стороны примут это во внимание в постпандемический период".

Об этом европейскому бюро Report заявил известный польский эксперт Марцин Пиатковски (Marcin Piątkowski).

Он отметил, что между двумя странами можно развивать связи не только в энергетической, но и в различных сферах: "К сожалению, глобальная пандемия отложила многие планы. Варшава во всех случаях в рамках Европейского Союза заинтересована в развитии связей с Баку, особенно в сотрудничестве по энергетическим вопросам. Я так полагаю. Между министерствами энергетики двух стран существует базовая договоренность по этому вопросу", - добавил Пиатковски.

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Версия на английском языке Polish expert: Warsaw interested in developing relations with Baku
Версия на азербайджанском языке Polşalı ekspert: “Varşava bütün hallarda Bakı ilə əlaqələrin inkişafında maraqlıdır”

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