Польша заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере

В рамках официального визита в Польшу министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с руководителем Кабинета президента Польши, госсекретарем Кшиштофом Шчерски.

Как сообщили Report в МИД, на встрече К.Шчерски подчеркнул значение политических отношений между двумя странами и заявил, что они носят стратегический характер.

К.Шчерски также отметил о намерении Польши сделать все возможное для развития этих связей.

В этой связи было отмечено, что в период президентства покойного Леха Качиньского двусторонние отношения развивались на очень высоком уровне, и польская сторона желает вновь установить отношения на том же уровне.

Касаясь встреч, проведенных в ходе визита в Польшу, Э.Мамедъяров заявил об обсуждении экономического сотрудничества, в том числе нынешних перспектив в энергетической, транспортной и других сферах. Проинформировав К.Шчерски о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Э.Мамедъяров выразил польской стороне признательность за поддержку территориальной целостности Азербайджана, суверенитета и неприкосновенности международно признанных границ страны.

В ходе встречи польская сторона в очередной раз выразила заинтересованность в развитии сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере.

Стороны также коснулись дальнейших перспектив "Восточного партнерства" и оказания более ощутимой поддержки развитию данной программы Евросоюзом.

Затем стороны обсудили ситуацию в Восточной Европе и другие представляющие взаимный интерес вопросы.