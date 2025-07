Польша назначила нового военного атташе в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщении польской дипмиссии в Баку.

На эту должность назначен полковник Аркадиуш Шленжек.

"В конце июля произошла смена военного атташе в посольстве Польши в Баку. Полковник Роберт Русак завершил свою миссию в Азербайджане, его обязанности принял полковник Аркадиуш Шленжек", - отмечается в информации.