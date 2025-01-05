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Польша готова оказать техническую поддержку в расследовании причин крушения самолета AZAL

Польша готова оказать техническую поддержку в расследовании причин крушения самолета AZAL Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым выразил готовность польской стороны оказать возможную техническую поддержку в расследовании причин крушения самолета "Азербайджа
Внешняя политика
5 января 2025 г. 22:05
Польша готова оказать техническую поддержку в расследовании причин крушения самолета AZAL

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым выразил готовность польской стороны оказать возможную техническую поддержку в расследовании причин крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) близ казахстанского Актау.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Р.Сикорский также вновь выразил соболезнования в связи с трагическим крушением 25 декабря 2024 года самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил за соболезнования и проявленную солидарность.

Напомним, что польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" на западе РФ. Погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой, высокопоставленные правительственные чиновники, депутаты, командующие польской армией и силами НАТО.

Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (орган СНГ со штаб-квартирой в Москве - ред.) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.

Позднее Польша провела собственное расследование, которое установило, что причиной катастрофы стали преднамеренные взрывы внутри самолета. Профильная комиссия пришла к выводу, что взрывов на борту было не менее двух, один из них произошел в районе левого крыла. Орган также привел ряд косвенных свидетельств, которые были призваны подтвердить версию о взрыве. К ним были отнесены отсутствие воронки от падения 70-тонной машины, а также то, что часть обгоревших обломков была найдена за 100 м до места падения.

В 2022 году Сейм (парламент) Польши официально возложил ответственность за крушение президентского борта на РФ.

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Версия на азербайджанском языке Polşa Azərbaycana təyyarə qəzasının səbəblərini araşdırmaq üçün texniki dəstək təklif edib

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