Депутат Сейма: Польша должна играть активную роль в стратегическом сотрудничестве Азербайджана и Евросоюза

"Азербайджан может считать Польшу одним из близких друзей среди стран Европы".

Об этом европейскому бюро Report заявил депутат польского Сейма (парламент) Роберт Винницкий.

Он отметил, что Польша должна быть заинтересована в активной роли в стратегическом сотрудничестве Азербайджана и Евросоюза: "Полагаю, отношения между двумя странами должны быть доведены до нужного уровня. Для этого имеется достаточный потенциал. Следует обсудить определенные вопросы, и из этих обсуждений можно добиться успешных результатов для двустороннего сотрудничества".

Р.Винницкий сказал, что взаимные визиты должны участиться, межпарламентские встречи стать интенсивнее, а количество культурных мероприятий увеличиться. По его словам, все это может создать более тесные дружеские связи между двумя странами.

Отвечая на вопрос об оккупированных Арменией Нагорном Карабахе и семи прилегающих районах Азербайджана, Р.Винницкий сказал, что представляемый им Сейм в данном вопросе поддерживает требования международного права и территориальную целостность страны.