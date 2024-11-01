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Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации вступает в силу сегодня

Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации вступает в силу сегодня 1 ноября 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась дес
Внешняя политика
1 ноября 2024 г. 18:21
Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации вступает в силу сегодня

1 ноября 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась десятая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

Как сообщает Report, в ходе встречи, в соответствии со статьей 7 Положения о совместной деятельности вышеуказанных комиссий, которое было подписано 30 августа 2024 года, стороны обменялись уведомлениями о выполнении их государствами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Учитывая, что статья 7 Положения предусматривает его вступление в силу в день получения последнего письменного уведомления о выполнении таких процедур, стороны констатировали, что указанное Положение вступает в силу 1 ноября 2024 года.

Стороны провели обмен мнениями по вопросу очередности участков/отрезков линии границы для дальнейшего проведения делимитационных работ.

Стороны обсудили проекты соответствующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ.

Они договорились определить дату и место проведения следующей встречи в рабочем порядке.

Поcле завершения встречи комиссий заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев и вице-премьер-министра Республики Армения Мгер Григорян отдельно обсудили вопросы транспортных коммуникаций.

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Версия на английском языке Statute of Azerbaijan-Armenia border delimitation commissions comes into force
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Ermənistan Delimitasiya Komissiyalarının Əsasnaməsi bu gündən qüvvəyə minir

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