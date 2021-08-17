О нас
Report Georgia
Аудио новости

Полковник МЧС: Задача поставленная перед нами в Турции была выполнена

Полковник МЧС: Задача поставленная перед нами в Турции была выполнена "Как известно, 30 июля по поручению Президента Ильхама Алиева сотрудники МЧС были привлечены к тушению масштабных лесных пожаров в различных регионах Турции. Азербайджанские силы и техника были отправлены в братскую Турцию в четыре этапа. С 31 июля мы уже
Внешняя политика
17 августа 2021 г. 01:42
Полковник МЧС: Задача поставленная перед нами в Турции была выполнена
Рза Худиев

"Как известно, 30 июля по поручению Президента Ильхама Алиева сотрудники МЧС были привлечены к тушению масштабных лесных пожаров в различных регионах Турции. Азербайджанские силы и техника были отправлены в братскую Турцию в четыре этапа. С 31 июля мы уже приступили к тушению пожаров в основном возле города Мармарис, в Мугле, вокруг городов Айдын и Денизли".

Как передает Report, об этом сообщил заместитель начальника Государственной противопожарной службы МЧС полковник Рза Худиев.

"Согласно поручению Президента Ильхама Алиева, наша задача совместно с турецкими коллегами заключалась в том, чтобы в сжатые сроки потушить крупномасштабные пожары. Мы ее выполнили. За короткое время защитили от огня крупные города, села, поселки", - подчеркнул Р.Худиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке FHN rəsmisi: “Türkiyədəki yanğınlarla bağlı qarşımıza qoyulan tapşırıq tam yerinə yetirilib”

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кельбаджарский и Лачинский районы
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кельбаджарский и Лачинский районы
16 августа 2021 г. 20:57
Интервью президента каналу CNN Turk - серьезное предупреждение Армении и ее покровителям
Интервью президента каналу CNN Turk - серьезное предупреждение Армении и ее покровителям
16 августа 2021 г. 17:49
Российский эксперт: Армения не возобновила свое участие в трехсторонней рабочей группе
Российский эксперт: Армения не возобновила свое участие в трехсторонней рабочей группе
16 августа 2021 г. 16:55
Завершено следствие по уголовному делу экс-посла Эльдара Гасанова
Завершено следствие по уголовному делу экс-посла Эльдара Гасанова
16 августа 2021 г. 16:20
Азербайджан примет участие в детском Евровидении 2021
Азербайджан примет участие в детском Евровидении 2021
16 августа 2021 г. 12:54
Позиции Азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу
16 августа 2021 г. 00:28
Миротворческое подразделение ВС Азербайджана обеспечивает безопасность аэропорта Кабула
Миротворческое подразделение ВС Азербайджана обеспечивает безопасность аэропорта Кабула
15 августа 2021 г. 22:40
Талибы вошли в Кабул без боя
Талибы вошли в Кабул без боя
15 августа 2021 г. 20:13
Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане
Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане
15 августа 2021 г. 15:23
Президент Азербайджана дал интервью CNN Turk
Президент Азербайджана дал интервью CNN Turk
14 августа 2021 г. 21:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi