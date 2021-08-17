Полковник МЧС: Задача поставленная перед нами в Турции была выполнена

"Как известно, 30 июля по поручению Президента Ильхама Алиева сотрудники МЧС были привлечены к тушению масштабных лесных пожаров в различных регионах Турции. Азербайджанские силы и техника были отправлены в братскую Турцию в четыре этапа. С 31 июля мы уже

"Как известно, 30 июля по поручению Президента Ильхама Алиева сотрудники МЧС были привлечены к тушению масштабных лесных пожаров в различных регионах Турции. Азербайджанские силы и техника были отправлены в братскую Турцию в четыре этапа. С 31 июля мы уже приступили к тушению пожаров в основном возле города Мармарис, в Мугле, вокруг городов Айдын и Денизли".

Как передает Report, об этом сообщил заместитель начальника Государственной противопожарной службы МЧС полковник Рза Худиев.

"Согласно поручению Президента Ильхама Алиева, наша задача совместно с турецкими коллегами заключалась в том, чтобы в сжатые сроки потушить крупномасштабные пожары. Мы ее выполнили. За короткое время защитили от огня крупные города, села, поселки", - подчеркнул Р.Худиев.