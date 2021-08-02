Полковник МЧС: К тушению пожара будет привлечена следующая группа

"Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева Государственная противопожарная служба МЧС, Спасательная служба особого риска и другие ведомства вместе с 54 автомобилями и 252 сотрудниками уже находятся в Турции".

"Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева Государственная противопожарная служба МЧС, Спасательная служба особого риска и другие ведомства вместе с 54 автомобилями и 252 сотрудниками уже находятся в Турции".

Как передает Report, об этом сообщил руководитель второй группы МЧС, направленной в Турцию, полковник Назар Бахышов.

Он сообщил, что к тушению пожаров, 2 августа будет привлечена следующая группа МЧС, которая направится на место события:

"Полностью готовы к тушению пожаров. Привлечены опытные кадры. Мы всегда рядом с нашими турецкими братьями. Да поможет им Аллах!"