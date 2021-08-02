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Полковник МЧС: К тушению пожара будет привлечена следующая группа

Полковник МЧС: К тушению пожара будет привлечена следующая группа "Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева Государственная противопожарная служба МЧС, Спасательная служба особого риска и другие ведомства вместе с 54 автомобилями и 252 сотрудниками уже находятся в Турции".
Внешняя политика
2 августа 2021 г. 03:44
Полковник МЧС: К тушению пожара будет привлечена следующая группа
Назар Бахышов

"Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева Государственная противопожарная служба МЧС, Спасательная служба особого риска и другие ведомства вместе с 54 автомобилями и 252 сотрудниками уже находятся в Турции".

Как передает Report, об этом сообщил руководитель второй группы МЧС, направленной в Турцию, полковник Назар Бахышов.

Он сообщил, что к тушению пожаров, 2 августа будет привлечена следующая группа МЧС, которая направится на место события:

"Полностью готовы к тушению пожаров. Привлечены опытные кадры. Мы всегда рядом с нашими турецкими братьями. Да поможет им Аллах!"

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Версия на азербайджанском языке FHN polkovniki: "Növbəti qrup bu gündən yanğınların söndürülməsinə cəlb ediləcək"

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