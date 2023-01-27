Политтехнолог: Нападения на посольства в любой стране мира указывают на слабость местной власти

Нападения на посольства в любой стране мира всегда говорят либо о слабости местной власти, не сумевшей предотвратить вылазки и провокации любых экстремистских организаций, либо о недовольстве местной власти политикой страны, чье посольство атаковано.

Нападения на посольства в любой стране мира всегда говорят либо о слабости местной власти, не сумевшей предотвратить вылазки и провокации любых экстремистских организаций, либо о недовольстве местной власти политикой страны, чье посольство атаковано.

Об этом Report заявил кандидат политических наук, израильский политтехнолог Юрий Бочаров.

"В случае с Ираном мы видим оба этих фактора одновременно. Власть пытается силой репрессий и оружия контролировать недовольство собственного народа. А подобная агрессия всегда приводит к появлению и экстремистских групп из числа того же населения. С другой стороны руководство Ирана не скрывает свое недовольство политикой Азербайджана. И главное, здесь зависть к экономическим и политическим успехам Азербайджана, которые приводят к процветанию республики", - сказал Бочаров.

По его словам, Иран давно выпал из правовой структуры мирового сообщества.

"Иран давно не соблюдает международные нормы, акты и договоры. Об этом говорит и торможение "ядерной сделки" и соглашения как с Евросоюзом, так и с США. Во всех случаях соблюдение международного права со стороны иранского руководства исходит лишь из личных интересов и целей. Если им это выгодно, они соблюдают, если нет - они фактически "плюют" на закон, мотивируя это либо "волей всевышнего" в их трактовке, либо интересами нации - то есть своими личностными интересами", - сказал эксперт.

Он отметил, что исходя из международного права, которое Иран не желает соблюдать, эта страна естественно в ответе за все, что происходит в пределах ее границ, ведь это его суверенная территория, которую он контролирует и своими законами и силами правопорядка и армии.

"Сегодня Иран, явно не договорившись с Азербайджаном о своем интересе и выгоде от планов по политическому и экономическому вопросу нормализации азербайджано-армянских отношений, начал просто шантажировать Азербайджан, то вооружая Армению, то провоцируя напряженность на границе с Азербайджаном", - считает Бочаров.

Он с сожалением подчеркнул, что сегодня многие сильные мира сего не заинтересованы в окончании этого противостояния.

"Однако как показали итоги 44 дневной освободительной войны и последующие успехи республики у Азербайджана есть достаточно сил и возможностей противостоять сегодня любой агрессии и провокациям", - подытожил политтехнолог.

Напомним, что утром 27 января совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался через пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.