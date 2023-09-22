Политолог: Заявления представителей Франции и Германии на заседании СБ ООН свидетельствуют о росте исламофобии

Одним из факторов, стоящих за необоснованными обвинениями в адрес Азербайджана в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Карабахе со стороны ряда стран, является распространение исламофобии.

Одним из факторов, стоящих за необоснованными обвинениями в адрес Азербайджана в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Карабахе со стороны ряда стран, является распространение исламофобии.

Об этом Report заявил британский политолог и журналист Нил Ватсон.

По его словам, комментарии ряда стран, включая Францию и Германию, обусловлены успешным распространением Арменией мифов о так называемом "геноциде" и ее претензиями на роль оплота христианства среди "враждебного" ислама.

"Армения постоянно утверждает, что против нее проводятся или готовятся "геноциды". К сожалению, Запад, не имеющий глубокого понимания о странах бывшего Советского Союза, склонен верить армянскому нарративу. Это обусловлено, в особенности, значительным присутствием представителей армянской диаспоры в СМИ, политике и бизнесе. Более того, высказывания против Азербайджана и Турции часто делаются с целью задобрить армянскую диаспору и заручиться ее поддержкой на выборах, преимущественно во Франции и США", - отметил Н. Ватсон.

Для Азербайджана существует настоятельная необходимость достичь мира, представить свою законную позицию, основанную на международном праве, а также сделать реалии азербайджанского мультикультурализма и инклюзивности понятными во всем мире, подчеркнул он.