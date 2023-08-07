Политолог: Запад для достижения собственных целей игнорирует международное право

Политолог Сабир Мамедли назвал очередным проявлением двойных стандартов позицию западных стран, в частности Франции, в вопросе переброски так называемых "гуманитарных грузов" из Армении в Азербайджан через пограничный пункт "Лачын".

Политолог Сабир Мамедли назвал очередным проявлением двойных стандартов позицию западных стран, в частности Франции, в вопросе переброски так называемых "гуманитарных грузов" из Армении в Азербайджан через пограничный пункт "Лачын".

В интервью Report С.Мамедли отметил, что Запад сегодня противоречит самому себе, учитывая звучавшие ранее из уст западных политиков заявления, когда речь шла о переброске грузов в Украину.

По его словам, Азербайджан и ранее сталкивался с подобной неадекватной позицией западных держав. "Запад преследует лишь свои собственные интересы в любых процессах, происходящих в регионе. Для достижения собственных целей они, при необходимости, игнорируют международное право", - сказал он.

С.Мамедли напомнил, что в 2014 году аналогичным образом Россия предприняла попытку перебросить военные грузы в Донецкую и Луганскую области Украины под видом гуманитарной помощи.

"Естественно, эти попытки были предотвращены. Запад требовал от Москвы проявить уважение к территориальной целостности Украины. Однако по происшествии почти 10 лет в аналогичной ситуации с Азербайджаном Запад занял иную позицию", - сказал он.

Политолог назвал политическим "шоу" скопление караванов с гуманитарной помощью у границ Азербайджана в начале Лачынской дороги.

С.Мамедли напомнил, что несмотря на попытки Еревана сформировать негативное мнение об Азербайджане на международной арене, Баку выразил готовность обеспечить транспортировку грузов по дороге Агдам-Ханкенди.

Мировые державы и международные организации должны проявить такую же чуткость в вопросе суверенитета Азербайджана, как было с Украиной в 2014 году, сказал С.Мамедли.