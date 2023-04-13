Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта

Зангезурский коридор, который призван соединить Нахчыванскую Автономную Республику с восточными районами Азербайджана, поспособствует значительному экономическому росту всех стран-участников проекта.

Зангезурский коридор, который призван соединить Нахчыванскую Автономную Республику с остальными районами Азербайджана по суше, будет способствовать значительному экономическому росту всех стран, участвующих в проекте.

Об этом Report заявил политолог, директор Казахстанского института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев.

По его словам, значимость Зангезурского коридора трудно переоценить. В условиях развития Транскаспийского транспортного коридора, именуемого Средним, включение в него Зангезурского коридора в значительной степени сократит время для транзита грузов из Китая и Центральной Азии в Европу. Коридор откроет прямой путь до турецкой границы, отметил он.

"Это позволило бы резко повысить и пропускную способность Среднего коридора, скорость прохождения грузов по нему, а также способствовало бы получению значительного экономического эффекта для всех сторон проекта", - сказал Т.Калиев.

Казахстан всегда выступал за восстановление территориальной целостности братского Азербайджана, и любые продвижения в данном вопросе безусловно радуют, заявил Т. Калиев.