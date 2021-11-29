Политолог: Не советую Армении вести себя нерационально в вопросах делимитации границ

Политолог Заур Мамедов не советует армянским политикам вести себя нерационально в вопросах делимитации и демаркации границ.

Политолог Заур Мамедов не советует армянским политикам вести себя нерационально в вопросах делимитации и демаркации границ.

Об этом Report заявил эксперт и политолог Заур Мамедов, комментируя итоги встречи лидеров Азербайджана, России и Армении в Сочи 26 ноября 2021 года, и считает, что Азербайджан достиг своих целей на этих переговорах.

"Сегодня взаимоотношения между Россией и Азербайджаном являются очень важным показателем в политических процессах, происходящими в регионе. Неслучайно, что именно Баку и Москва посредством взаимопонимания смогли за эти месяцы формировать ту геополитическую повестку, которая выгодна обеим странам. Россия прекрасно понимает, что если бы не Азербайджан, то после Грузии, и в Армении, а потом и на Северном Кавказе пошли бы процессы, которые под руководством Запада представляли бы угрозу для российской национальной безопасности", - заявил З. Мамедов.

По словам эксперта, заявление в Сочи однозначно отвечает интересам Азербайджана. "На протяжение года после подписания трехстороннего заявления, мы говорили, что Армения скорейшим образом должна соблюдать все пункты в этом заявлении, также в срочном порядке должен начаться процесс делимитации и демаркации границ, в том числе открытие транспортных и логистических путей",- заявил политолог.

Он добавил, что Армения начала мешать процессу выполнения пунктов ноябрьского заявления, прекрасно понимая, что процесс делимитации и демаркации границ приведет к ликвидации так называемой армянской идеологии "от моря до моря", подчеркнув что "делимитация и демаркация границ будет означать признания Арменией Карабаха частью Азербайджана".

Мамедов считает, что завершение процесса демаркации и делимитации границ Азербайджана и Армении принесет в регион мир и стабильность.

"На Сочинской трехсторонней встрече Азербайджан достиг своих целей, а национальные интересы Азербайджана стали приоритетными. Путин до трехсторонней встречи встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, но не посчитал нужным встречаться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном до трехсторонней встречи. Это еще раз показывает, что в кавказских политических процессах, главную роль играют Азербайджан и Россия", - подытожил эксперт.