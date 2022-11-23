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Политолог: Отношения между Азербайджаном и членами ОДКБ основаны на долгосрочных интересах

Политолог: Отношения между Азербайджаном и членами ОДКБ основаны на долгосрочных интересах У Азербайджана со государствами-участниками ОДКБ сложились дружественные отношения, основанные на долгосрочных интересах и взаимовыгодном сотрудничестве.
Внешняя политика
23 ноября 2022 г. 17:22
Политолог: Отношения между Азербайджаном и членами ОДКБ основаны на долгосрочных интересах

У Азербайджана с государствами-участниками ОДКБ сложились дружественные отношения, основанные на долгосрочных интересах и взаимовыгодном сотрудничестве.

Об этом Report заявил руководитель политологического клуба "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

По его словам, у Азербайджана со странами ОДКБ налажен давний диалог в политической и экономической сферах.

"В последние годы активно развивается диалог также в военно-политической плоскости. Большинство стран являются нашими партнерами, стратегическими союзниками, поэтому у нас с государствами ОДКБ очень хорошие отношения", - сказал он.

Политолог отметил, что этим отношениям в ближайшей перспективе ничего не грозит, по той причине, что в эпоху глобальной турбулентности все стороны - Азербайджан и страны ОДКБ, за исключением Армении, заинтересованы в упрочении отношений.

И.Велизаде считает, что армянская сторона пытается затянуть процессы по нормализации отношений с Азербайджаном и искусственными методами сделать их неопределенными. Это касается и демаркации и делимитации границ, и мирного договора.

"Армения должна конкретизировать свои предложения и действовать в рамках той логики, которая складывается после конфликта, а не той, которую они считают для себя приемлемой", - добавил он.

По словам политолога, к этому призывал и глава Беларуси Александр Лукашенко, выступая на Внеочередной сессии ОДКБ 28 октября. "Лукашенко заявил, что Армении не следует заигрывать с политическим руководством Азербайджана и договориться с ним, чтобы поставить окончательную точку в процессе нормализации отношений между странами", - сказал политолог.

Белорусский лидер также негативно среагировал на решение армянской стороны о приглашении миссий ЕС и ОБСЕ в качестве наблюдателей на границу Армении. "Беларусь всегда предлагала решать вопросы конфликтной повестки с помощью основных участников СНГ", - отметил И.Велизаде, добавив, что президент А.Лукашенко не раз говорил о высокой "договороспособности президента Азербайджана Ильхама Алиева".

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Версия на азербайджанском языке Politoloq: “Azərbaycanla KTMT üzvləri arasında münasibətlər uzunmüddətli maraqlara əsaslanır”

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