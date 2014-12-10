​Политолог: Вступление Армении в ЕАЭС увеличит влияние России на эту страну

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Вступление Армении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) позволит России увеличить экономическое и политическое влияние на эту страну, заявил в интервью Report российский политолог Константин Калачев, комментируя ратификацию Госдумой РФ договора о вступлении Армении в ЕАЭС.

"Главная задача Евразийского экономического союза - это создание условий для устойчивого развития экономик государств-членов, формирование единого рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы, конкурентоспособности и модернизация национальных экономик государств-членов союза. Армения получает свободный доступ к рынкам РФ, Казахстана и Беларуси, Россия увеличивает свое экономическое и политическое влияние на Армению и получает информационный повод про дружбу народов для внутренней аудитории", - заявил К.Калачев.

Он выразил мнение, что наличие карабахской проблемы повышает заинтересованность в отношениях с РФ и для Азербайджана, и для Армении.

По его словам, вступление Армении в ЕАЭС без Нагорного Карабаха не решает проблему территориальной целостности Азербайджана.

Политолог выразил мнение, что в случае разрешения нагорно-карабахского конфликта, внешнеполитическая ориентация Армении будет мало отличаться от грузинской и верх в стране возьмут сторонники европейского выбора. Он подчеркнул, что России подобное положение вещей не выгодно.

К.Калачев отметил, что Азербайджан в силу экономических причин в данном случае будет вести себя как Турция, которая не намерена выбирать между ЕС и РФ.

"Азербайджан намерен использовать с выгодой и те, и другие отношения, нежели заменить Армению в роли союзника России", - заявил эксперт.

К.Калачев подчеркнул, что Россия и Азербайджан, как поставщики газа, являются конкурентами, особенно теперь, после отмены проекта Южного потока.

"А российское оружие нужно Азербайджану лишь до тех пор, пока проблема Карабаха не решена в его пользу. Такова реальная политика. Потому и Россия выбирает партнерство с Азербайджаном и союз с Арменией", - резюмировал он.