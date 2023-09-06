О нас

Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном

Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном Реконструкция Венгрией освобожденного села Солтанлы в Джабраильском районе окажет существенное положительное влияние на развитие двустороннего сотрудничества между Баку и Будапештом, а также способствует сближению народов двух стран.
Внешняя политика
6 сентября 2023 г. 15:19
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном

Реконструкция Венгрией освобожденного села Солтанлы в Джебраильском районе окажет положительное влияние на развитие двустороннего сотрудничества между Баку и Будапештом и будет способствовать сближению народов двух стран.

Об этом Report заявил венгерский эксперт в области политики безопасности Аттила Демко.

По его словам, Венгрия придает огромное значение сохранению дружественных отношений и культурно-исторических связей с Азербайджаном.

"Азербайджан, в свою очередь, играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Венгрии", - добавил он.

По мнению другого венгерского политолога Золтана Киселли, энергетическое сотрудничество между Баку и Будапештом началось еще задолго до того, как многие западноевропейские страны "открыли" для себя азербайджанский газ.

"Венгрия заинтересована не только в энергосотрудничестве с Азербайджаном. К примеру, Венгрия поможет восстановить село Солтанлы в Джабраильском районе. Тем самым правительство Венгрии намерено внести свой вклад улучшение условий жизни в постконфликтных районах", - отметил он.

Киселли также подчеркнул значимость проекта подводного кабеля для передачи электроэнергии через Черное море между Азербайджаном, Венгрией, Грузией и Румынией, назвав его стратегическим.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Expert: Hungary's participation in restoration of Azerbaijan's liberated lands will give new impetus to cooperation
Версия на азербайджанском языке Politoloq: “Macarıstan şirkətinin Cəbrayılda kəndi bərpa etməsi Azərbaycanla əməkdaşlığa yeni təkan verəcək”

Самое читаемое

На проспекте Гара Гараева в Баку снижен скоростной режим
На проспекте Гара Гараева в Баку снижен скоростной режим
31 августа 2023 г. 12:46
МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным праздником
МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным праздником
1 сентября 2023 г. 14:42
Дания потребовала сократить персонал российского посольства
Дания потребовала сократить персонал российского посольства
1 сентября 2023 г. 19:28
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
ФотоНа ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
4 сентября 2023 г. 08:25
Цены на нефть снизились на фоне повышения доллара
Цены на нефть снизились на фоне повышения доллара
5 сентября 2023 г. 17:40
Азербайджан более чем в два раза увеличил импорт сои из Австрии
Азербайджан более чем в два раза увеличил импорт сои из Австрии
5 сентября 2023 г. 18:53
Супруга премьер-министра Армении отправилась в Киев
Супруга премьер-министра Армении отправилась в Киев
6 сентября 2023 г. 11:53
В Астане открылся центр оборонных технологий
В Астане открылся центр оборонных технологий
31 августа 2023 г. 09:23
Норвегия к концу года закроет свое посольство в Мали
Норвегия к концу года закроет свое посольство в Мали
31 августа 2023 г. 15:32
В Шамкире произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые
В Шамкире произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые
31 августа 2023 г. 23:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi