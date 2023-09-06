Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном

Реконструкция Венгрией освобожденного села Солтанлы в Джабраильском районе окажет существенное положительное влияние на развитие двустороннего сотрудничества между Баку и Будапештом, а также способствует сближению народов двух стран.

Реконструкция Венгрией освобожденного села Солтанлы в Джебраильском районе окажет положительное влияние на развитие двустороннего сотрудничества между Баку и Будапештом и будет способствовать сближению народов двух стран.

Об этом Report заявил венгерский эксперт в области политики безопасности Аттила Демко.

По его словам, Венгрия придает огромное значение сохранению дружественных отношений и культурно-исторических связей с Азербайджаном.

"Азербайджан, в свою очередь, играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Венгрии", - добавил он.

По мнению другого венгерского политолога Золтана Киселли, энергетическое сотрудничество между Баку и Будапештом началось еще задолго до того, как многие западноевропейские страны "открыли" для себя азербайджанский газ.

"Венгрия заинтересована не только в энергосотрудничестве с Азербайджаном. К примеру, Венгрия поможет восстановить село Солтанлы в Джабраильском районе. Тем самым правительство Венгрии намерено внести свой вклад улучшение условий жизни в постконфликтных районах", - отметил он.

Киселли также подчеркнул значимость проекта подводного кабеля для передачи электроэнергии через Черное море между Азербайджаном, Венгрией, Грузией и Румынией, назвав его стратегическим.