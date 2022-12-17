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Политолог: Внешняя и внутренняя политика Ирана построена на лицемерии

Политолог: Внешняя и внутренняя политика Ирана построена на лицемерии "Внешнеполитический курс Ирана совпадает с внутренней политикой. Власти Ирана пытаются применять в отношении других государств ту же риторику, которую используют со своими гражданами".
Внешняя политика
17 декабря 2022 г. 16:45
Политолог: Внешняя и внутренняя политика Ирана построена на лицемерии

"Внешнеполитический курс Ирана совпадает с внутренней политикой. Власти Ирана пытаются применять в отношении других государств ту же риторику, которую используют со своими гражданами".

Об этом Report заявил политолог Ильгар Велизаде.

Он отметил, что существующий в этой стране режим очень далек от морали: "Неискренность и лицемерие можно заметить как во внешней, так и во внутренней политике Ирана. Именно поэтому многие страны не желают налаживать тесные отношения с Тегераном. Сегодня наилучшие отношения у Ирана с Арменией и Россией, что, очевидно, говорит об общих интересах".

По словам политолога, Иран сам является виновником неадекватных отношений со многими странами: "Внешняя политика Ирана крайне абсурдна. Как известно, эта страна постоянно ищет напряженность. Передача ракет Армении не значит, что завтра начнется война, но Тегеран всегда заинтересован в конфликте".

В статье на иранском сайте Tahrireh под названием "Иранские ракеты в Армении и геополитическое будущее региона" говорится, что сегодня Тегеран экспортирует оружие в более чем 55 стран мира.

По информации, Армения приобрела у Ирана зенитные ракеты "Дехлавие", ракеты Top Attack Almas, несколько боевых, разведывательных БПЛА и БПЛА-камикадзе.

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Версия на азербайджанском языке “İranın həm daxili, həm də xarici siyasəti riyakarlıq üzərində qurulub” - RƏY

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