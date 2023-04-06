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Политолог: Визит президента Азербайджана в Таджикистан открывает новую страницу сотрудничества

Политолог: Визит президента Азербайджана в Таджикистан открывает новую страницу сотрудничества Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Таджикистан открывает новую страницу двусторонних связей.
Внешняя политика
6 апреля 2023 г. 14:49
Политолог: Визит президента Азербайджана в Таджикистан открывает новую страницу сотрудничества

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Таджикистан открывает новую страницу двусторонних связей.

Об этом Report заявил таджикский политолог, председатель Национального Фонда "Шелковый путь - путь консолидации" Абдугани Мамадазимов.

По его словам, сегодня Азербайджан - не только региональный лидер на Южном Кавказе, но и один из активных участников глобального Движения неприсоединения.

"Азербайджан также является надежным поставщиком углеводородов не только для Европейского Союза, но и сопредельных регионов, остро нуждающихся в них", - добавил он.

По мнению политолога, этими своими взвешенными действиями Азербайджан вносит свой весомый вклад в сохранение стабильности в "турбулентной Евразии", не допуская ее скатывания к очередной "холодной войне".

Абдугани Мамадазимов подчеркнул, что поддержание и постепенное углубление разностороннего сотрудничества со стремительно развивающимся Азербайджаном отвечает национальным интересам Таджикистана.

6 апреля завершился государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Таджикистан. В рамках визита между странами было подписано 14 документов.

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Версия на азербайджанском языке Politoloq: “Azərbaycan Prezidentinin Tacikistana səfəri əməkdaşlıq üçün yeni səhifə açır”
Версия на английском языке Political scientist: Azerbaijani president’s visit to Tajikistan opening new page of co-op

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