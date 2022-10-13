О нас

Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается

Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается Об этом Report заявил политолог Ильгар Велизаде.
Внешняя политика
13 октября 2022 г. 13:18
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
Ильгар Велизаде

Франция, открыто отстаивающая интересы Армении, ни при каких обстоятельствах не может быть посредником в нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Об этом Report заявил политолог Ильгар Велизаде.

"Выступление Макрона просто поражает своим невежеством. Это человек, которого многие критикуют даже во Франции. Он некомпетентен в очень многих вопросах, но такая вопиющая некомпетентность в вопросе нашего региона просто поражает, поскольку Франция претендует на роль посредника. И если Макрон удосужится посмотреть определение этого слова, то он без труда может заметить , что посредник должен занимать нейтральную и равноудаленную позицию от сторон конфликта и высказывать свое отношение к ситуации предельно осторожно и корректно", - заявил И. Велизаде.

По его словам, заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о поддержке Армении, с которой якобы у Парижа есть "особая связь" и обещания никогда не бросать Ереван, абсолютно не вяжутся с миссией посредника.

"К счастью, Минская группа ОБСЕ, в которой была представлена Франция, фактически перестала существовать. И в сомнительных услугах Парижа мы теперь не нуждаемся", - подчеркнул политолог.

С другой стороны, по его мнению, явные агрессивные выпады в сторону Азербайджана свидетельствуют о том, что Франция явно пытается на стороне Армении внедриться в регион и диктовать свои условия: "Это абсолютно недопустимая ситуация, и Азербайджан такой факт одностороннего давления конечно без внимания не оставит. Если так пойдет дальше, Азербайджан вообще будет избегать любого формата, где присутствует Франция. С таким отношением и с такими подходами вести переговоры с участием Франции нет никакого смысла".

В последнее время были предприняты важные шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в рамках Брюссельского формата. 6 октября в Праге состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном с участием президента Франции Эмманюэля Макрона.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
13 октября 2022 г. 11:01
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
12 октября 2022 г. 11:35
Минздрав о нехватке медикаментов 
Минздрав о нехватке медикаментов 
12 октября 2022 г. 10:52
MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
11 октября 2022 г. 19:23
Подоляк: Целью атак России были исключительно гражданские объекты
Подоляк: Целью атак России были исключительно гражданские объекты
10 октября 2022 г. 16:42
Вице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются
ФотоВице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются
10 октября 2022 г. 15:47
В Баку с директорами 16 школ расторгнуты трудовые договора по достижению предельного возраста
В Баку с директорами 16 школ расторгнуты трудовые договора по достижению предельного возраста
7 октября 2022 г. 16:08
Защитники Азовстали - азербайджанцы: Никто не собирался сдаваться
Защитники "Азовстали" - азербайджанцы: Никто не собирался сдаваться
7 октября 2022 г. 11:18
Гриффитс: Гордимся участием в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Гриффитс: Гордимся участием в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
6 октября 2022 г. 16:55
Швейцарская компания заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном на освобожденных территориях
Швейцарская компания заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном на освобожденных территориях
6 октября 2022 г. 16:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi