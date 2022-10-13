Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается

Об этом Report заявил политолог Ильгар Велизаде.

Франция, открыто отстаивающая интересы Армении, ни при каких обстоятельствах не может быть посредником в нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Об этом Report заявил политолог Ильгар Велизаде.

"Выступление Макрона просто поражает своим невежеством. Это человек, которого многие критикуют даже во Франции. Он некомпетентен в очень многих вопросах, но такая вопиющая некомпетентность в вопросе нашего региона просто поражает, поскольку Франция претендует на роль посредника. И если Макрон удосужится посмотреть определение этого слова, то он без труда может заметить , что посредник должен занимать нейтральную и равноудаленную позицию от сторон конфликта и высказывать свое отношение к ситуации предельно осторожно и корректно", - заявил И. Велизаде.

По его словам, заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о поддержке Армении, с которой якобы у Парижа есть "особая связь" и обещания никогда не бросать Ереван, абсолютно не вяжутся с миссией посредника.

"К счастью, Минская группа ОБСЕ, в которой была представлена Франция, фактически перестала существовать. И в сомнительных услугах Парижа мы теперь не нуждаемся", - подчеркнул политолог.

С другой стороны, по его мнению, явные агрессивные выпады в сторону Азербайджана свидетельствуют о том, что Франция явно пытается на стороне Армении внедриться в регион и диктовать свои условия: "Это абсолютно недопустимая ситуация, и Азербайджан такой факт одностороннего давления конечно без внимания не оставит. Если так пойдет дальше, Азербайджан вообще будет избегать любого формата, где присутствует Франция. С таким отношением и с такими подходами вести переговоры с участием Франции нет никакого смысла".

В последнее время были предприняты важные шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в рамках Брюссельского формата. 6 октября в Праге состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном с участием президента Франции Эмманюэля Макрона.