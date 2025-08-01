Политолог: Установка памятника Айвазовскому в Ханкенди была вмешательством во внутренние дела Азербайджана

Прежде чем комментировать шумиху, поднятую агентством ТАСС вокруг демонтажа бюста Ивана Айвазовского (Ованеса Айвазяна), необходимо ответить на ряд вопросов.

Прежде чем комментировать шумиху, поднятую агентством ТАСС вокруг демонтажа бюста Ивана Айвазовского (Ованеса Айвазяна), необходимо ответить на ряд вопросов.

Об этом агентству Report заявила политолог Ульвия Зульфугар.

"На каком юридическом основании российские миротворцы, временно размещенные на территории Азербайджана, установили этот памятник? Кто дал им на это разрешение? Получали ли они одобрение азербайджанского государства? Если это не было согласовано с официальным Баку, то подобное действие является прямым вмешательством во внутренние дела страны", - отметила она.

Комментируя реакцию агентства ТАСС, Зульфугар подчеркнула, что оно на протяжении десятилетий оккупации ни разу не проявило столь же принципиальной позиции по поводу разрушения азербайджанских мечетей, кладбищ и историко-культурных памятников: "Это не объективная позиция СМИ, а откровенная ангажированность и демонстрация того, интересам какой стороны отдается приоритет".

По ее словам, в то время как название города Ханкенди официально признано, упорное использование российскими СМИ названий "Степанакерт" и "Нагорный Карабах" - это не что иное, как предвзятый подход. "Речь идет не просто о фальсификации истории, но и о попытке возродить дух сепаратизма и оккупационного прошлого", - добавила она.

Политолог считает, что реакция ТАСС в очередной раз подтверждает: определенные круги в российских медиа видят свою роль не в распространении информации, а в качестве инструмента политического давления.

"Однако не стоит забывать, что Азербайджан сегодня – это сильное государство, которое заявляет о себе на международной арене и требует уважения к своему суверенитету и исторической памяти. Я не думаю, что это был случайный эпизод. На фоне растущей напряженности в отношениях с Россией подобные предвзятые “жесты” приобретают системный характер. Подобная позиция ТАСС может быть звеном в этой цепочке", - резюмировала она.