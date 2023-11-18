Политолог: США хотят с помощью Армении управлять регионом Южного Кавказа

По всей видимости, официальные лица США в своей политике в отношении стран Южного Кавказа, решили отдать предпочтение Армении.

По всей видимости, официальные лица США в своей политике в отношении стран Южного Кавказа, решили отдать предпочтение Армении.

Об Report этом заявил проживающий в Москве американский политолог, доктор политических наук Эндрю Корыбко.

По словам эксперта, если бы США действительно думали об интересах данного региона, они оказали бы давление на Армению в вопросе открытия Зангезурского коридора: "Они считают, что армянские официальные лица и народ настолько разгневаны на Россию после карабахского вопроса, что окажут поддержку планам США по управлению регионом. Этим объясняются последние заявления официальных лиц США в отношении Азербайджана”.

Э.Корыбко подчеркнул, что США, похоже, полны решимости испортить двусторонние отношения с Азербайджаном, склонившись в сторону Армении.