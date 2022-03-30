Политолог: США понимают, что будущее региона зависит от Азербайджана

То, что США серьезно сократили финансирование Армении, не случайно, на это есть веские причины.

То, что США серьезно сократили финансирование Армении, не случайно, на это есть веские причины.

Об этом Report сообщил политолог, профессор Габиль Гусейнли.

По его словам, некоторое время назад появились факты о военной поддержке Арменией России в войне в Украине. Политический обозреватель напомнил, что президент США Джозеф Байден в открытой форме заявил о необходимости принятия серьезных мер в отношении стран, помогающих Кремлю в войне: "Видимо, именно с этим связано изменение объема финансовой помощи, выделяемой Вашингтоном Еревану. Все, в том числе и Вашингтон, видят, что Армения не может выйти из-под влияния Кремля, играет под дудку России. На самом деле выход Армении из-под влияния России невозможен, поскольку там находится российская военная база. Экономика Армении тоже зависит от России. Поэтому, как бы ни старалось правительство Никола Пашиняна маневрировать между Западом и Россией, это дает эффект бумеранга".

Джозеф Байден

По мнению Г.Гусейнли, США понимают, что будущее региона зависит от Азербайджана: "Президент Байден недавно в письме к Ильхаму Алиеву заявил о намерении продолжить взаимное сотрудничество. Запад хорошо знает, что Баку - главная сила региона. Конечно, армянское лобби не хочет, чтобы США выделяли Азербайджану финансовые средства. Возможно, армянское лобби даже попытается этому помешать. Но не сможет. Потому что это вопрос престижа для такого государства, как США. Если армянское лобби добьется своего в таком глобальном вопросе, это будет говорить об отсутствии государственности в США. Поэтому попытки армянского лобби потерпят неудачу. Как я уже сказал, на Западе достаточно много внимания уделяется нашей стране. Эти интересы, партнерство не могут быть принесены в жертву армянскому лобби".

Администрация Дж.Байдена призвала Конгресс США выделить Армении 24 миллиона долларов в бюджетном предложении на 2023 финансовый год. Это на 21 миллион долларов меньше суммы, выделенной Конгрессом несколько недель назад и утвержденной президентом на 2022 финансовый год. Этот шаг Белого дома вызвал недовольство Армянского национального комитета Америки (АНКА) - главной лоббистской организации армян в США. Также армянское лобби недовольно тем, что на следующий финансовый год президент Дж.Байден попросил выделить Азербайджану около $ 9,7 млн. Сюда не входят дополнительные средства, полученные Азербайджаном от министерства обороны США по статье 333 (наращивание потенциала). Согласно отчету, опубликованному Счетной палатой правительства (GAO) в марте, Азербайджан получил более 164 миллионов долларов помощи от США в соответствии со статьей 333.