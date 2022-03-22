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Политолог: США и Азербайджан связывают тесное партнерство

Политолог: США и Азербайджан связывают тесное партнерство США и Азербайджан связывают тесное партнерство, неслучайно, что США играли ключевую роль в подписании Контракта Века.
Внешняя политика
22 марта 2022 г. 15:01
Политолог: США и Азербайджан связывают тесное партнерство

США и Азербайджан связывают тесное партнерство. Неслучайно, что США играли ключевую роль в подписании Контракта века.

Об этом Report заявил глава Бакинского клуба политологов Заур Мамедов.

"С моей точки зрения, весь Южный Кавказ для США - это своеобразная арена для геополитической борьбы с Россией... На фоне этого повышается роль Азербайджана как коммуникативно-транспортного коридора, также увеличивается нефтегазовый потенциал нашей страны ввиду последних событий, происходящих в мире и, в частности, в Украине", - сказал он.

Политолог утверждает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в письме президенту США Джо Байдену обозначил такие пункты, как развитие отношений в сфере безопасности, экономики, а также сотрудничество в целях обеспечения безопасности и мира в регионе.

В письме Байдена Ильхаму Алиеву особенно выделяется понятие "мир" в регионе.

"Это означает, что Армения должна трезво оценивать будущее и не жить иллюзиями. Для США наличие стабильности и мира и в Азербайджане и в Армении важно, потому что это укрепит взаимоотношение между государствами региона", - сказал он.

З.Мамедов отметил, что тесное сотрудничество двух стран мы можем видеть в Афганистане и в Ираке, когда военные из Азербайджана участвовали в миротворческих операциях в этих странах.

"Вообще, так или иначе, ведущие страны мира, куда входят и США, заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном, что говорит о том, что Азербайджан в такое трудное время является не только региональным, но и мировым актором в политике", - добавил он.

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Версия на английском языке Political expert: US and Azerbaijan enjoy close partnership

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