Политолог: Совет ЕС признает прошлые ошибки, совершенные в отношении Азербайджана

Последние заявления представителей Евросоюза, в том числе президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, свидетельствуют о том, что Совет ЕС признает прошлые ошибки, совершенные в отношении Азербайджана.

Последние заявления представителей Евросоюза, в том числе президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, свидетельствуют о том, что Совет ЕС признает прошлые ошибки, совершенные в отношении Азербайджана.

Об этом Report заявил американский политолог и эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

По его словам, полная очистка суверенной территории Азербайджана от армянских террористических группировок сделает экономическое будущее Европы более предсказуемым. В то же время это способствует улучшению качества жизни населения в регионе Южного Кавказа, сказал он.

"Правительство Азербайджана продемонстрировало высокий уровень дипломатических навыков в эти трудные времена, и Совет ЕС был вынужден признать ошибки, совершенные в прошлом. Азербайджан продемонстрировал миру высокий профессионализм своих Вооруженных сил и внешнеполитических служб. Эти качества заставили Совет Евросоюза взять на себя более активную роль в Кавказском регионе", - заявил политолог.