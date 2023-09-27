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Политолог: Совет ЕС признает прошлые ошибки, совершенные в отношении Азербайджана

Политолог: Совет ЕС признает прошлые ошибки, совершенные в отношении Азербайджана Последние заявления представителей Евросоюза, в том числе президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, свидетельствуют о том, что Совет ЕС признает прошлые ошибки, совершенные в отношении Азербайджана.
Внешняя политика
27 сентября 2023 г. 17:11
Политолог: Совет ЕС признает прошлые ошибки, совершенные в отношении Азербайджана
Питер Тейс

Последние заявления представителей Евросоюза, в том числе президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, свидетельствуют о том, что Совет ЕС признает прошлые ошибки, совершенные в отношении Азербайджана.

Об этом Report заявил американский политолог и эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

По его словам, полная очистка суверенной территории Азербайджана от армянских террористических группировок сделает экономическое будущее Европы более предсказуемым. В то же время это способствует улучшению качества жизни населения в регионе Южного Кавказа, сказал он.

"Правительство Азербайджана продемонстрировало высокий уровень дипломатических навыков в эти трудные времена, и Совет ЕС был вынужден признать ошибки, совершенные в прошлом. Азербайджан продемонстрировал миру высокий профессионализм своих Вооруженных сил и внешнеполитических служб. Эти качества заставили Совет Евросоюза взять на себя более активную роль в Кавказском регионе", - заявил политолог.

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