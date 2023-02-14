Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и арабскими странами будет расширяться

Политическое сотрудничество между Азербайджаном и арабскими странами, как и ожидается, будет расширяться в долгосрочной перспективе.

Политическое сотрудничество между Азербайджаном и арабскими странами, будет расширяться в долгосрочной перспективе, это ожидаемое развитие событий.

Об этом Report заявил арабский политический и военный аналитик Мохаммед Салех Альфтайех (Mohammed Saleh Alftayeh).

По его словам, с октября 2020 года наблюдаются позитивные изменения в отношениях между Азербайджаном и влиятельным арабскими странами, особенно крупными экспортерами энергоносителей.

"Это является результатом нескольких факторов. Наиболее важным из них можно назвать совпадение интересов государств в энергосфере и того, как использовать углеводородные запасы этих стран для развития "зеленых" решений : голубого и зеленого водорода, улавливание и хранение углерода", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что, конечно, все это долгосрочные проекты, но соглашения и контракты в этой сфере начинают реализовывать уже сейчас.

"К примеру, в прошлом месяце компания Masdar из ОАЭ подписала соглашения о совместной разработке с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) о совместном развитии проектов по развитию ветровой и солнечной энергетике на суше, а также интегрированных морских ветровых и водородных проектов с совокупной мощностью 4 гигаватт (ГВт), - напомнил эксперт.

По мнению Альфтаеха, этот проект призван производить зеленый водород, который является экологически чистым источником энергии, используемый западными странами, в том числе, чтобы уменьшить зависимость от российского газа.

Эксперт отметил, что Вторая Карабахская война позволила предусмотреть новые торговые маршруты, связывающие Азербайджан с Ближним Востоком и Европой.

Сближение Турции и основных членов Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива (ССАГЗ), главным образом ОАЭ и Саудовской Аравии, также способствовало притоку инвестиций в регион.

Таким образом, появилась возможность политического и дипломатического сближения между Азербайджаном и арабскими странами, а в долгосрочной перспективе следует ждать его расширения.