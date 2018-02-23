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    Политолог: Россия теряет эффективность в посредничестве в карабахском конфликте

    Никита Исаев: Азербайджан находится в приоритете наших отношений

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Российско-азербайджанские отношения для Москвы являются принципиальными не только на постсоветском пространстве. 

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Института актуальной экономики, российский политолог Никита Исаев.

    При этом, по его мнению, Россия теряет эффективность в посредничестве в нагорно-карабахском конфликте. 

    Н.Исаев заявил, что формат СНГ практически прекратил свою работу, при этом Азербайджан продолжает оставаться в приоритете внешней политики России.

    "Если Россия теряет свое влияние на постсоветском пространстве, то возможно дробление изнутри. Нам здесь крайне важно находиться в этих понятных выстроенных политических и дружеских отношений с Азербайджаном", - заявил он. 

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