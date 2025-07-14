Политолог: Решительные шаги Армении в мирном процессе сократят вероятность вмешательства внерегиональных сил

Политолог: Решительные шаги Армении в мирном процессе сократят вероятность вмешательства внерегиональных сил

Если Армения в рамках мирных переговоров с Азербайджаном предпримет существенные шаги на основе двусторонней повестки, возможность вмешательства внерегиональных участников значительно сократится.

Об этом в комментарии Report заявил политолог Ильгар Велизаде.

По его мнению, перспектива заключения мирного соглашения с Арменией и открытия Зангезурского коридора должна быть реализована, иначе конфликт в регионе останется нерешенным.

"Это может привести к новому конфликту в будущем, и армянская сторона это понимает. Похоже, все нерегиональные участники называют встречу лидеров Азербайджана и Армении в Абу-Даби многообещающей, и итоги, пусть и на словах, получили поддержку. Однако здесь каждая из сторон - Россия, США, Европа - намерена отстаивать собственные интересы", - считает Велизаде.

Политолог добавил, что интересы внешних сил сталкиваются в регионе, просто в соответствии с новыми реалиями Азербайджан и Армения ведут переговоры без посредников, что пресекает внешнее вмешательство.

"Это большое преимущество для обеих сторон. Мы знаем, что Армения, как страна, находящаяся под влиянием внешних сил, должна отстаивать свою субъективность. Если эта страна предпримет существенные шаги на основе двусторонней повестки дня, вероятность вмешательства нерегиональных участников снизится", - сказал он.

Велизаде подчеркнул, что если армянская сторона вновь поддастся на происки иностранных покровителей, мирный процесс может быть сорван. Стороны близки к достижению прогресса по всем вопросам, отметил эксперт, и есть надежда, что в ближайшее время будут предприняты шаги по Зангезурскому коридору и мирному соглашению.

"Процесс может состояться в конце этого года или в первой половине следующего. Азербайджанская сторона не хочет конфликта. Нам не нужна война, напротив, модерация мирного процесса находится в руках азербайджанской стороны. Премьер Армении Никол Пашинян также не хочет войны, поскольку он хочет реализовать свой проект под названием "Реальная Армения" и устранить реваншистские силы. Он также заинтересован в продвижении мирной повестки", - подчеркнул Велизаде.

Политолог обратил внимание на обеспокоенность Азербайджана и Армении влиянием внешних сил на мирную повестку: "Позиции двух стран совпадают, особенно в отношении России. Обе стороны стремятся уменьшить влияние России в регионе. Необходимо воспользоваться данной ситуацией. В настоящее время для этого есть все возможности", - сказал он.