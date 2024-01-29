Американский политолог: Решение ПАСЕ – акт враждебности Запада в отношении Азербайджана

Недавнее решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об ограничении полномочий азербайджанской делегации является очередным неспровоцированным актом враждебности Запада в отношении Азербайджана.
Об этом Report заявил американский политический аналитик из Москвы Эндрю Корыбко.
По его словам, мощное лобби армянской диаспоры задействовало всех своих агентов влияния, чтобы ввести в заблуждение западных политиков, заставив их принимать необоснованные решения против Азербайджана, вместо того чтобы придерживаться баланса между Баку и Ереваном.
"Враждебные и спровоцированные заявления становятся обычным делом.. Однако, политики все равно несут ответственность за свои решения", - считает политолог.
Корыбко отметил, что последовательность событий, развернувшихся с сентября [после успешных антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном], свидетельствует о том, что Запад действительно поворачивается в сторону Армении. По мнению эксперта, Баку следует подготовиться к периоду затяжного недоверия к Западу.