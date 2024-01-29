Американский политолог: Решение ПАСЕ – акт враждебности Запада в отношении Азербайджана

Недавнее решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об ограничении полномочий азербайджанской делегации является очередным неспровоцированным актом враждебности Запада против Азербайджана.

Недавнее решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об ограничении полномочий азербайджанской делегации является очередным неспровоцированным актом враждебности Запада в отношении Азербайджана.

Об этом Report заявил американский политический аналитик из Москвы Эндрю Корыбко.

По его словам, мощное лобби армянской диаспоры задействовало всех своих агентов влияния, чтобы ввести в заблуждение западных политиков, заставив их принимать необоснованные решения против Азербайджана, вместо того чтобы придерживаться баланса между Баку и Ереваном.

"Враждебные и спровоцированные заявления становятся обычным делом.. Однако, политики все равно несут ответственность за свои решения", - считает политолог.

Корыбко отметил, что последовательность событий, развернувшихся с сентября [после успешных антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном], свидетельствует о том, что Запад действительно поворачивается в сторону Армении. По мнению эксперта, Баку следует подготовиться к периоду затяжного недоверия к Западу.