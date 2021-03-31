Политолог: Путь к возрождению Армении пролегает через мирный договор с Азербайджаном

"Армения должна в ближайшее время наладить отношения с соседними странами, проводить мирную политику. В противном случае население этой страны, где и так силен отток, резко сократится, и дальнейшая жизнь армян на этих территориях может оказаться под вопро

"Армения должна в ближайшее время наладить отношения с соседними странами, проводить мирную политику. В противном случае население этой страны, где и так силен отток, резко сократится, и дальнейшая жизнь армян на этих территориях может оказаться под вопросом".

Об этом в интервью французскому бюро Report заявил политолог, историк Максим Гоэн (Maxime Gauin).

По мнению эксперта, Армении дорого обошлось решение тягаться с Азербайджаном: "Никол Пашинян частенько меняет свою позицию в отношениях с Азербайджаном. До прихода к власти он заявлял, что Армения не имеет права на карабахские земли. Однако встав у руля последовал путем своих предшественников. Он предложил развязать новую войну, но это обошлось ему дорогой ценой.

Его власть оказалась под угрозой, да и на поле боя он выглядел посмешищем. Пашинян осознал-таки большой перевес Азербайджана, но на это ему понадобилось два года. Он понял, что недооценил мощь азербайджанской армии и ее способность применять современное оружие. Кроме того, Пашинян упустил из виду, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - человек слова. Глава турецкого государства обещал поддержать Азербайджан в этом конфликте и остался верен своему слову. Ныне Пашинян, как и его избиратели, возражают против третьей войны. Но, к сожалению, представители оппозиции в Армении до сих пор не смогли трезво оценить реальность".

Французский политолог подчеркнул, что подписание мирного договора с Азербайджаном может привести к экономическому возрождению Армении: "Интересно, пойдет ли Пашинян до конца и подпишет ли мирный договор? Потому что конец пути - мирный договор, установление двусторонних связей. Этот путь важен для экономического развития Армении".

Коснувшись нынешней деятельности армянской диаспоры во Франции, М.Гоэн отметил: "С 2011 года деятельность армянской диаспоры во Франции претерпела большие изменения. Им уже не удается сплотить вокруг себя тысячи людей, как это было в 80-90-е годы прошлого века, и они постепенно ослабевают. Основная их деятельность - отыскать выход на французскую прессу. Они пытаются распространять клеветнические идеи, очерняя Турцию, и в то же время тиражируют негатив об Азербайджане, полагая, что тем самым сохранят национальную идентичность армян Франции".