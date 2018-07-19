Политолог: Президент Кыргызстана верит в большие перспективы развития сотрудничества с Азербайджаном

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Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ "По вине прежнего руководства Кыргызстана происшедший казус во время проведения СМИД ОЭС и принятия Исламабадской декларации в марте 2017 г. на XIII Саммите ОЭС надолго омрачил кыргызско-азербайджанские отношения".

Об этом Report заявил кыргызский политолог Кайрат Осмоналиев.

По его словам, в результате недопонимания прежнее руководство Кыргызстана досрочно отозвало своего посла в Баку Айджигита Буранова, в свою очередь Азербайджан прекратил предоставлять производственные помещения кыргызскому посольству на безвозмездной основе:

"Также на неопределенное время отложена работа по согласованию и заключению некоторых проектов межгосударственных и межведомственных договоров и соглашений. Фактически все торгово-экономические и инвестиционные проекты между двумя государствами в этот период были заморожены".

Политолог отметил, что в целях нормализации и укрепления братских отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков открыл новую страницу в отношениях с Азербайджаном и исправил недоразумения между братскими Азербайджаном и Кыргызстаном, порожденных прежним кыргызским руководством:

"27 декабря 2017 года Кыргызстан официально отозвал свое решение и присоединился к политическим пунктам итогового заявления саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Это означает, что Кыргызстан поддерживает пункт № 20 декларации об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и урегулировании этого конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана".

К.Осмоналиев добавил, что С.Жээнбеков верит "в большие перспективы развития сотрудничества с ведущей страной Южного Кавказа", имеющей с кыргызским народом общую историю, язык, традиции и культуру.

"Хочется верить, что предстоящий государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан, участие двух лидеров в VI Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в Бишкеке, активное участие представителей Азербайджана в III Всемирных играх кочевников в Чолпон-Ата в сентябре, проведение юбилейных мероприятий, посвященных великому писателю Ч.Айтматову в Бишкеке и Баку, помогут восстановить утерянный в последнее время потенциал доверительных отношений между братскими Кыргызстаном и Азербайджаном. Эти меры помогут восстановить в полном объеме уровень дипломатического представительства Кыргызстана в Азербайджанской Республике", - резюмировал политолог.