Британский политолог: Власти Азербайджана проявили великодушие, прекратив дело в отношении армянских футболистов

Власти Азербайджана проявили чрезвычайное великодушие, прекратив уголовное преследование в отношении молодых армянских футболистов, оскорбивших государственный флаг страны.

Власти Азербайджана проявили чрезвычайное великодушие, прекратив уголовное преследование в отношении молодых армянских футболистов, оскорбивших государственный флаг страны.

Об этом Report заявил британский политолог и журналист Нил Ватсон.

По словам эксперта, прекращение уголовного преследования в отношении задержанных на ППП "Лачын" молодых людей армянской национальности демонстрирует гуманность властей Азербайджана.

Н. Ватсон отметил, что действия молодых людей "были не только глубоко оскорбительными для всех азербайджанцев, но и являлись вопиющим нарушением азербайджанского законодательства".

"Подобная акция в Великобритании была бы расценена как незаконная, пропагандирующая ненависть. Я считаю, что власти Азербайджана проявили чрезвычайное великодушие, приняв решение прекратить дело в отношении этих молодых людей", - заявил политолог.

Напомним, что накануне по факту совершения оскорбительных действий в отношении Государственного флага Азербайджана были арестованы армянские футболисты, задержанные на погранично-пропускном пункте "Лачын". Однако позже применив принцип гуманизма, Азербайджан прекратил данное уголовное преследование.

Так, в отношении них был применен административный арест сроком на 10 дней. После исполнения решения суда будет обеспечено выдворение указанных лиц за пределы Азербайджана.