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Политолог: Председательство Азербайджана в ДН придало организации новый импульс

Политолог: Председательство Азербайджана в ДН придало организации новый импульс Трехлетнее председательство Азербайджана в Движении неприсоединения придало организации импульс в достижении своей политики мирного сосуществования, ненасилия и неучастия в конфликтах.
Внешняя политика
7 марта 2023 г. 12:00
Политолог: Председательство Азербайджана в ДН придало организации новый импульс

Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения придало организации импульс в достижении своей политики мирного сосуществования, ненасилия и неучастия в конфликтах.

Об этом Report заявил политический консультант и исследователь Басель Хадж Джасем.

По его словам, одной из целей Движения является снижение напряженности в мире и поиск путей мирного сосуществования между странами: "Поэтому лидерство Азербайджана в ДН в течение трех лет, экономический потенциал Баку и его дипломатические отношения в мире хорошо сказались на деятельности организации".

При этом политолог также подчеркнул, что в этом контексте не стоит забывать, что в современном мире по сей день существуют вызовы, с которыми сталкиваются страны Движения неприсоединения, такие как отсутствие полного доверия между странами из-за многих факторов и причин, будь то религиозные, политические или экономические.

"Азербайджан во время пандемии оказал финансовую и гуманитарную помощь более чем 80 странам, большинство из которых являются членами Движения неприсоединения, и это хороший знак, особенно если объединить усилия с арабскими и другими странами, имеющими экономический и политический вес", заключил Б.Джасем.

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Версия на английском языке Political scientist: Azerbaijan’s presidency in NAM gave it new impetus
Версия на азербайджанском языке Politoloq: “Azərbaycanın QH-yə sədrliyi təşkilatın siyasətinə təkan verib”

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