Политолог: Поздравление президента США отображает дух отношений с Азербайджаном

Поздравительное послание президента США Джозефа Байдена президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в полной мере отображает дух двусторонних отношений. Об этом Report сказал политолог Тофик Аббасов.

Поздравительное послание президента США Джозефа Байдена президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в полной мере отображает дух двусторонних отношений. Об этом Report сказал политолог Тофик Аббасов.

"Поздравление в полной мере отображает дух двусторонних отношений, также должное отдается усилиям президента Алиева в стабилизации многих процессов", - сказал он, добавив, что Азербайджан демонстрирует очень завидную маневренность в решении региональных проблем, а также во вкладе в развитие всеобщей стабильности и мира.

Так, по его словам, Азербайджан всегда помогал в осуществлении миротворческих миссий, и именно поэтому позиция страны ясна и воспринимается с большим одобрением со стороны всех ведущих мировых игроков: "В поствоенных реалиях мы готовы уже даже протянуть руку Армении, которая на протяжении почти 30 лет держала весь регион в напряжении и подрывала переговоры. Азербайджан расставил все по местам, поэтому сейчас все вопросы и регионального сотрудничества, и интеграции контролируются Баку".

Он отметил, что США по достоинству оценивают высокий потенциал сотрудничества с Азербайджаном.

"Недавно Азербайджан и США отмечали 30-летие установления дипломатических отношений, которые в полной мере продуктивные. И Баку, и Вашингтон полны решимости и дальше сотрудничать, как в регионе, так и на двусторонней арене", - заключил Т. Аббасов.