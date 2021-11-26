Политолог: Пашинян фактически загнан в угол

Премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически загнан в угол, его шаги с самого начала просчитываются.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически загнан в угол, его шаги с самого начала просчитываются.

Как передает Report, об этом заявил политолог, эксперт по межнациональным конфликтам, член Союза журналистов России Евгений Михайлов, комментируя ожидания от трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, России и Армении, которая состоится сегодня в Сочи.

"Многие эксперты все-таки настроены скептически по поводу положительных ожиданий от трехсторонней встречи в Сочи лидеров России, Азербайджана и Армении, но я не исключаю, что встреча может преподнести сюрприз многим скептикам и особенно странам Запада. Не секрет, что Никол Пашинян фактически загнан в угол. Его шаги с самого начала просчитываются, он позволил у себя в стране вспыхнуть жестким антироссийским настроениям, что также было ожидаемо. Ведь несмотря на все его клятвы, обещания и подписанные договора, изначально было понятно, что ему будут мешать внутренние оппоненты, настроенные на отторжение Армении от России и ее национальных интересов в регионе", - сказал политолог.

Михайлов добавил, что после того, как Пашинян и его окружение стали пытаться отнять роль "главного миротворца" у Москвы, терпению России наступает конец, и "особенно тогда, когда Ереван решил выбрать альтернативную форму переговорного процесса, которая будет проходить в Брюсселе 15 декабря".

"Встреча в Сочи - это действие на упреждение. То, что Пашинян на нее согласился раньше Брюсселя, говорит о многом, и прежде всего о том, что Москва смогла донести до него и его команды все аргументы неправоты команды Пашиняна. Очевидно, что у президента России Владимира Путина достаточно рычагов как экономических, так и политических для того, чтобы привести Ереван в чувство",- считает Е. Михайлов.