Французский политолог: Обстрелы Гянджи должны быть осуждены международным сообществом

Обстрелы Гянджи армянскими вооруженными силами должны быть осуждены международным сообществом.
Об этом Report заявил французский историк и политолог Максим Гуэн.
По его словам, это является вопросом справедливости, и Азербайджан должен обратиться в Международный суд.
М. Гуэн отметил, что ракетные обстрелы центра Гянджи в 2020 году упоминались и обсуждались в нескольких зарубежных СМИ: "Но при этом не было никакого протеста, сравнимого с вполне оправданным осуждением российских атак на украинские города. Одна из причин - систематическая практика угроз физической расправой со стороны армянских националистов в диаспоре",- сказал он, приведя в качестве примера, как в 2020 году французским журналистам публично угрожали смертью за то, что они написали о наемниках-неонацистах, воюющих на стороне армянских сил.
По его словам, другой причиной являются электоральные силы, приписываемые диаспоре в нескольких странах.
За время Второй Карабахской войны Вооруженные силы Армении обстреляли город Гянджу ракетами и тяжелой артиллерией в общей сложности пять раз - 4, 5, 8, 11, 17 октября 2020 года. В результате этих атак 26 человек погибли, 175 получили ранения, нанесен серьезный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам.
Напомним, что во Второй Карабахской войне в результате военной агрессии Армении погибли 93 мирных жителя, включая 12 детей и 27 женщин, 454 гражданских лица получили ранения, в общей сложности было повреждено 12 292 жилых и нежилых зданий, 288 транспортных средств, нанесен ущерб 1 018 фермерским хозяйствам.