Французский политолог: Обстрелы Гянджи должны быть осуждены международным сообществом

Обстрелы Гянджи армянскими вооруженными силами должны быть осуждены международным сообществом.

Обстрелы Гянджи армянскими вооруженными силами должны быть осуждены международным сообществом.

Об этом Report заявил французский историк и политолог Максим Гуэн.

По его словам, это является вопросом справедливости, и Азербайджан должен обратиться в Международный суд.

М. Гуэн отметил, что ракетные обстрелы центра Гянджи в 2020 году упоминались и обсуждались в нескольких зарубежных СМИ: "Но при этом не было никакого протеста, сравнимого с вполне оправданным осуждением российских атак на украинские города. Одна из причин - систематическая практика угроз физической расправой со стороны армянских националистов в диаспоре",- сказал он, приведя в качестве примера, как в 2020 году французским журналистам публично угрожали смертью за то, что они написали о наемниках-неонацистах, воюющих на стороне армянских сил.

По его словам, другой причиной являются электоральные силы, приписываемые диаспоре в нескольких странах.

За время Второй Карабахской войны Вооруженные силы Армении обстреляли город Гянджу ракетами и тяжелой артиллерией в общей сложности пять раз - 4, 5, 8, 11, 17 октября 2020 года. В результате этих атак 26 человек погибли, 175 получили ранения, нанесен серьезный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам.

Напомним, что во Второй Карабахской войне в результате военной агрессии Армении погибли 93 мирных жителя, включая 12 детей и 27 женщин, 454 гражданских лица получили ранения, в общей сложности было повреждено 12 292 жилых и нежилых зданий, 288 транспортных средств, нанесен ущерб 1 018 фермерским хозяйствам.