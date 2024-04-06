Политолог: Обещание военной помощи Армении в Брюсселе - угроза для Южного Кавказа

Встреча в Брюсселе в формате ЕС-США-Армения и обещание военной помощи Еревану оправдали худшие опасения тех, кто действительно хочет мира в регионе Южного Кавказа.

Встреча в Брюсселе в формате ЕС-США-Армения и обещание военной помощи Еревану оправдали худшие опасения тех, кто действительно хочет мира в регионе Южного Кавказа.

Об этом Report заявил британский политолог и журналист Нил Ватсон.

Эксперт назвал неприемлемым недавний обстрел азербайджанских позиций армянскими вооруженными силами на фоне прогресса в мирных переговорах между Баку и Ереваном.

"Армения вновь чувствует воодушевление и поддержку со стороны некоторых акторов международного сообщества, и в стране достаточно рецидивистских настроений, чтобы военные действия получили поддержку. [Премьер Армении Никол] Пашинян, на мой взгляд, придерживающийся идеи мира, является нерешительным политиком. Он адаптирует свою риторику под армянский народ и никогда не убеждал своих граждан в необходимости мира. Армянская агрессия должна прекратиться сейчас, чтобы мирные переговоры не сорвались окончательно", - сказал Ватсон.