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Политолог: Обещание военной помощи Армении в Брюсселе - угроза для Южного Кавказа

Политолог: Обещание военной помощи Армении в Брюсселе - угроза для Южного Кавказа Встреча в Брюсселе в формате ЕС-США-Армения и обещание военной помощи Еревану оправдали худшие опасения тех, кто действительно хочет мира в регионе Южного Кавказа.
Внешняя политика
6 апреля 2024 г. 15:55
Политолог: Обещание военной помощи Армении в Брюсселе - угроза для Южного Кавказа

Встреча в Брюсселе в формате ЕС-США-Армения и обещание военной помощи Еревану оправдали худшие опасения тех, кто действительно хочет мира в регионе Южного Кавказа.

Об этом Report заявил британский политолог и журналист Нил Ватсон.

Эксперт назвал неприемлемым недавний обстрел азербайджанских позиций армянскими вооруженными силами на фоне прогресса в мирных переговорах между Баку и Ереваном.

"Армения вновь чувствует воодушевление и поддержку со стороны некоторых акторов международного сообщества, и в стране достаточно рецидивистских настроений, чтобы военные действия получили поддержку. [Премьер Армении Никол] Пашинян, на мой взгляд, придерживающийся идеи мира, является нерешительным политиком. Он адаптирует свою риторику под армянский народ и никогда не убеждал своих граждан в необходимости мира. Армянская агрессия должна прекратиться сейчас, чтобы мирные переговоры не сорвались окончательно", - сказал Ватсон.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyalı politoloq: Brüsseldə Ermənistana hərbi yardım vədi Cənubi Qafqaz üçün təhdid yaradır

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