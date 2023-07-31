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Политолог: Необходимо усилить логистические связи между странами Центральной Азии и Азербайджаном

Политолог: Необходимо усилить логистические связи между странами Центральной Азии и Азербайджаном Усиление логистических связей между странами Центральной Азии и Азербайджаном – большая необходимость для обеих сторон.
Внешняя политика
31 июля 2023 г. 15:42
Политолог: Необходимо усилить логистические связи между странами Центральной Азии и Азербайджаном

Усиление логистических связей между странами Центральной Азии и Азербайджаном – большая необходимость для обеих сторон.

Об этом Report заявил узбекистанский политолог Рафаэль Саттаров.

По его словам, потенциал отношений между Ташкентом и Баку сконцентрирован во всех аспектах сотрудничества: культура, образование, здравоохранение, логистика, продовольственная безопасность.

"Узбекское руководство имеет давнее желание выхода к мировому океану и прилагает значительные усилия в транспортные проекты с такими странами, как Афганистан, Иран, и Пакистан", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что гораздо эффективнее развивать логистику через Азербайджан и Грузию, а оттуда уже выходить к турецким портам в Средиземноморье.

"Несмотря на колоссальные сложности, гораздо выгоднее развивать узлы по Каспию, чем в южному направлении", - добавил Саттаров.

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