Политолог: Необходимо усилить логистические связи между странами Центральной Азии и Азербайджаном

Усиление логистических связей между странами Центральной Азии и Азербайджаном – большая необходимость для обеих сторон.

Усиление логистических связей между странами Центральной Азии и Азербайджаном – большая необходимость для обеих сторон.

Об этом Report заявил узбекистанский политолог Рафаэль Саттаров.

По его словам, потенциал отношений между Ташкентом и Баку сконцентрирован во всех аспектах сотрудничества: культура, образование, здравоохранение, логистика, продовольственная безопасность.

"Узбекское руководство имеет давнее желание выхода к мировому океану и прилагает значительные усилия в транспортные проекты с такими странами, как Афганистан, Иран, и Пакистан", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что гораздо эффективнее развивать логистику через Азербайджан и Грузию, а оттуда уже выходить к турецким портам в Средиземноморье.

"Несмотря на колоссальные сложности, гораздо выгоднее развивать узлы по Каспию, чем в южному направлении", - добавил Саттаров.