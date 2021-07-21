Политолог: Наша позиция по "Зангезурскому коридору" совпадает с российской

По трехстороннему соглашению, "Зангезурский коридор" обязательно должен быть открыт. Азербайджан выполняет все обязательства в этом вопросе. Я сам побывал в этом регионе, там ведутся строительные работы. Позиция президента Ильхама Алиева в вопросе коммуни

По трехстороннему соглашению, "Зангезурский коридор" обязательно должен быть открыт. Азербайджан выполняет все обязательства в этом вопросе. Я сам побывал в этом регионе, там ведутся строительные работы. Позиция президента Ильхама Алиева в вопросе коммуникаций в том, что они должны функционировать.

Об этом Report сообщил политолог Тофик Аббасов.

По его словам, центральным элементом новой геополитической конфигурации на Кавказе является именно "Зангезурский коридор": “Несмотря на то, что сейчас Франция оказывает поддержку армянам. Но Франция далека от этого региона. В этом регионе есть мы, есть Россия, Турция, Иран и Грузия. Все эти страны заинтересованы в открытии "Зангезурского коридора". Этого хочет и Россия, поскольку она получит новые преференции. Будет налажена прямая наземная связь с Турцией, нормализуются отношения с Ираном. В то же время это очень важная коммуникация и для самой Армении. Поэтому после того как в Армении сформируется правительство, у Никола Пашиняна следует потребовать ответы на вопросы, что он сделал или намерен сделать в связи с обязательствами, вытекающими из трехстороннего заявления”.

T.Аббасов отметил, что позитивный вклад в этот процесс вносят и личные отношения президентов России и Азербайджана: “Там должны быть проложены и железная, и автомобильная дороги. Это рассчитанная на будущее разветвленная коммуникация. Поэтому Армения не сможет выйти за рамки своих обязательств. Открытие Зангезурского коридора окажет положительное политическое влияние на все процессы. В этом вопросе позиции России и Азербайджана совпадают. С самого начала было ясно, что Азербайджан и Россия действуют в этом вопросе слаженно. Поэтому считаю визит президента Ильхама Алиева в Москву очень успешным. Ожидания были, и все они себя оправдали. Между Россией и Азербайджаном углубляются равноправные отношения. Личные отношения первых лиц также оказывают положительное влияние на этот процесс”.