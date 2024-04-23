Политолог: Начало процесса делимитации - путь к миру между Баку и Ереваном

Возвращение Азербайджану четырех сел Газахского района и начало процесса делимитации границы прокладывает путь к развитию мирного процесса между Баку и Ереваном.

Возвращение Азербайджану четырех сел Газахского района и начало процесса делимитации границы закладывает путь по дальнейшему продвижению мирного процесса между Баку и Ереваном.

Как передает Report, об этом говорится в статье политолога Ариэля Когана, опубликованной Центром стратегических исследований Бегина-Садата (израильский аналитический центр).

Автор подчеркивает, что переговоры по делимитации прошли без посредников, которым за более чем 3 десятилетия не удалось добиться каких-либо результатов.

"Например, Минская группа ОБСЕ, которую возглавляли сопредседатели от Франции, России и США, оказалась не у дел из-за геополитического противостояния между Россией и Западом. Обе стороны обвиняли друг друга в неудаче, хотя на самом деле Россия и Франция боролись за контроль над Арменией. Французы рассматривали Армению как актив в своем региональном противостоянии с Турцией, рассматривая при этом Азербайджан как "ответвление" своего противника", - пишет автор.

В статье говорится, что формально согласившись вернуться к демаркации границ в соответствии с Алма-Атинской декларацией, армянская сторона косвенно признала, что военные действия Азербайджана были оправданы в соответствии с принципами "справедливой войны".

Коган также затронул вопрос о выводе российских миротворцев из Карабаха, заметив, что США и ЕС практически сразу же официально и демонстративно поприветствовали соглашение о делимитации, за исключением Франции, которая промолчала...

"Мирное разрешение конфликта на Южном Кавказе наносит ущерб положению Франции в регионе. Париж получил бы большую выгоду от эскалации конфликта, поскольку снабдил бы Ереван новым вооружением. А данное соглашение может стать ступенькой на пути к мирному договору, который укрепит азербайджанскую позицию", - добавил он.

В публикации отмечается, что в регионе есть и другие игроки (Иран и Индия), и другие проблемы, такие как проект Зангезурского транспортного коридора.

"Но сейчас, похоже, путь к мирному разрешению прокладывается. Все зависит теперь от того, насколько нынешнее руководство Армении выдержит внешнее давление со стороны бывших и нынешних союзников", - подытожил А.Коган.