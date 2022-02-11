О нас
Report Georgia
Аудио новости

Политолог: Армения должна выплатить компенсацию

Политолог: Армения должна выплатить компенсацию Азербайджан тридцать лет страдал от армянской оккупации. Более 20% наших земель разорено, подвергнуто вандализму. Азербайджанская армия в 44-дневной войне освободила свои земли от врага. в течение долгих лет Азербайджану был нанесен значительный материаль
Внешняя политика
11 февраля 2022 г. 16:45
Политолог: Армения должна выплатить компенсацию

Азербайджан тридцать лет страдал от армянской оккупации. Более 20% наших земель разорено, подвергнуто вандализму. Азербайджанская армия в 44-дневной войне освободила свои земли от врага. в течение долгих лет Азербайджану был нанесен значительный материальный ущерб.

Об этом сказал Report политолог Габиль Гусейинли.

По его словам, вопрос возмещения материального ущерба пока остается открытым: "Это подтверждают как местные, так и международные эксперты. По мнению зарубежных экспертов, стоимость ущерба равняется около 50 млрд долларов. Наши же эксперты утверждают, что эта цифра в пять раз выше - 250 млрд долларов. В любом случае Армения должна выплатить нам компенсацию".

По мнению политолога, возможно, что в первое время возникнет необходимость в обсуждении вопроса в международном Гаагском суде.

"Разбирательство с Арменией относительно компенсации - важный вопрос. На основе соответствующих решений, обратившись в ООН, мы можем найти правовые способы для положительного решения этого вопроса при участии международных организаций, в том числе судов. Армения обязательно должна ответить за свои действия. Тем более, что в мировой практике существуют подобные судебные прецеденты и Азербайджан также может воспользоваться этим опытом».

Отметим, что Уганда выплатит Конго 325 млн долларов компенсации за оккупацию в 1998-2003 годах и гибель местных жителей. Об этом принято решение главным судебным органом Организации Объединенных Наций - Международным судом. По решению суда Уганда несет ответственность за гибель 10-15 тысяч человек в восточной части провинции Итури Конго.

Ранее Ирак выплатил более 50 млрд долларов компенсации за оккупацию Кувейта.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ermənistana qarşı Uqanda təcrübəsindən istifadə edərək təzminat ala bilərmi?

Самое важное

Политолог: Армения должна выплатить компенсацию
Политолог: Армения должна выплатить компенсацию
11 февраля 2022 г. 16:45
Минобороны опровергло информацию об обстреле дома, где дислоцированы российские миротворцы
Минобороны опровергло информацию об обстреле дома, где дислоцированы российские миротворцы
11 февраля 2022 г. 12:43
Азербайджанские позиции в направлении Кяльбаджара вновь подверглись обстрелу
Азербайджанские позиции в направлении Кяльбаджара вновь подверглись обстрелу
11 февраля 2022 г. 11:56
Президент Ильхам Алиев дал интервью АЗЕРТАДЖ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью АЗЕРТАДЖ
11 февраля 2022 г. 11:33
Обстреляны позиции Азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района
Обстреляны позиции Азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района
10 февраля 2022 г. 09:24
Со времен массовой резни в Малыбейли и Гушчулар прошло 30 лет 
Со времен массовой резни в Малыбейли и Гушчулар прошло 30 лет 
10 февраля 2022 г. 00:00
Делегация из Удмуртии посетит Азербайджан с деловым визитом
Делегация из Удмуртии посетит Азербайджан с деловым визитом
9 февраля 2022 г. 13:12
Агентство развития медиа обозначило цели нового закона «О медиа»
Агентство развития медиа обозначило цели нового закона «О медиа»
9 февраля 2022 г. 12:20
В Баку сожительствовавший с 15-летней девушкой мужчина взят под надзор полиции
В Баку сожительствовавший с 15-летней девушкой мужчина взят под надзор полиции
9 февраля 2022 г. 11:42
Президент Ильхам Алиев утвердил закон О Медиа
Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О Медиа"
8 февраля 2022 г. 18:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi