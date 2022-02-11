Политолог: Армения должна выплатить компенсацию

Азербайджан тридцать лет страдал от армянской оккупации. Более 20% наших земель разорено, подвергнуто вандализму. Азербайджанская армия в 44-дневной войне освободила свои земли от врага. в течение долгих лет Азербайджану был нанесен значительный материаль

Азербайджан тридцать лет страдал от армянской оккупации. Более 20% наших земель разорено, подвергнуто вандализму. Азербайджанская армия в 44-дневной войне освободила свои земли от врага. в течение долгих лет Азербайджану был нанесен значительный материальный ущерб.

Об этом сказал Report политолог Габиль Гусейинли.

По его словам, вопрос возмещения материального ущерба пока остается открытым: "Это подтверждают как местные, так и международные эксперты. По мнению зарубежных экспертов, стоимость ущерба равняется около 50 млрд долларов. Наши же эксперты утверждают, что эта цифра в пять раз выше - 250 млрд долларов. В любом случае Армения должна выплатить нам компенсацию".

По мнению политолога, возможно, что в первое время возникнет необходимость в обсуждении вопроса в международном Гаагском суде.

"Разбирательство с Арменией относительно компенсации - важный вопрос. На основе соответствующих решений, обратившись в ООН, мы можем найти правовые способы для положительного решения этого вопроса при участии международных организаций, в том числе судов. Армения обязательно должна ответить за свои действия. Тем более, что в мировой практике существуют подобные судебные прецеденты и Азербайджан также может воспользоваться этим опытом».

Отметим, что Уганда выплатит Конго 325 млн долларов компенсации за оккупацию в 1998-2003 годах и гибель местных жителей. Об этом принято решение главным судебным органом Организации Объединенных Наций - Международным судом. По решению суда Уганда несет ответственность за гибель 10-15 тысяч человек в восточной части провинции Итури Конго.

Ранее Ирак выплатил более 50 млрд долларов компенсации за оккупацию Кувейта.