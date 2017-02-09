Российский политолог: Азербайджану удалось доказать свою самостоятельность во внутренней и внешней политике

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Наступила необходимость договариваться России и Азербайджану на условиях равноправия и партнерства.
Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции российский политолог, историк Олег Кузнецов.
"За 25 лет российско-азербайджанские отношения пережили взлеты и падения, носившие больше идеологический, иррациональный характер, однако сегодня наблюдается тенденция изменения в сторону более материального, меркантильного характера", - заявил О.Кузнецов.
По его словам, Азербайджан для России является единственным добросовестным, платежеспособным партнером на территории стран СНГ.
"Азербайджану удалось доказать свою самостоятельность во внутренней и внешней политике, и Москва поняла, что Баку по многим вопросам имеет взвешенную позицию", - сказал эксперт.
По его словам, наступила необходимость договариваться России и Азербайджану на условиях равноправия и партнерства. Политолог указал, что стратегия развития двусторонних отношений определяется обоюдовыгодными интересами.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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