Политолог: Миссия ООН в Карабахе подтвердила приверженность Азербайджана процессу реинтеграции

Заявление миссии ООН о ситуации в Карабахе говорит о том, что Азербайджан формирует основу для устойчивый усилий по реинтеграции армян.

Заявление миссии ООН о ситуации в Карабахе говорит о том, что Азербайджан формирует основу для устойчивости усилий по реинтеграции армян в общественно-политическую жизнь страны.

Об этом Report заявил пакистанский аналитик в области международных отношений Халид Таймур Акрам.

"Недавний визит представителей миссии Организации Объединенных Наций в Карабахский регион имеет важное значение для оценки ситуации. Заслуживают внимания непосредственные наблюдения группы за объектами здравоохранения и образования и отсутствие значительного ущерба гражданской инфраструктуре. Тот факт, что правительство Азербайджана предоставляет на местах необходимые социальные и медицинские услуги, является очень важным фактом", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что решимость Азербайджана реинтегрировать армянских жителей Карабаха в качестве равноправных граждан подкрепляется его Конституцией, национальным законодательством и международными обязательствами.

По мнению Акрама, крайне важно, чтобы международное сообщество поддерживало меры по реинтеграции, основанные на принципах этнического разнообразия и сосуществования.

"Военные преступления и преступления против человечности, совершенные Арменией, должны быть безоговорочно осуждены, и мировое сообщество должно активно поддержать безопасное и достойное возвращение азербайджанцев, которые были насильственно изгнаны со своих земель и насиженных мест", - добавил политолог.