Политолог: Мир между Баку и Ереваном устранит возможность использования ситуации третьими странами

Проект Азербайджана по нормализации отношений с Арменией и подписанию мирного договора аннулирует возможность использования конфликта третьими странами в своих интересах.

Проект мирного договора, представленный Азербайджаном, и нормализация отношений с Арменией с подписанием мирного договора сведет на нет возможности третьих сторон воспользоваться ситуацией в своих интересах.

Об этом Report заявил глава Центра стратегического планирования Грузии, политолог Леван Мамаладзе.

"Проект, который предложен президентом Ильхамом Алиевым для мирного процесса с Арменией, положит конец использованию Южного Кавказа для разыгрывания разных сценариев в пользу третьих стран, которые стараются созданием "конфликтных точек" оказывать влияние на регион в целом", - считает политолог.

По его мнению, на данный момент многие страны стараются помешать достижению мира, в особенности Франция, а затягивание процесса показывает то, что армянская сторона прислушивается к ней и другим западным странам.

Мамаладзе напомнил, что Грузия не раз заявляла о том, что заинтересована в достижении мира между двумя странами: "Мы также много раз предлагали и по сей день предлагаем использование грузинской площадки для ведения переговоров и подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией".

"Премьер-министр Пашинян осознал, что за годы существования сепаратистского режима в Карабахе, она никакой пользы не принесла Армении... Я надеюсь, что армянская сторона сумеет проанализировать эту ситуацию и понять что, что мирное соглашение с Азербайджаном будет только на пользу Армении, а Азербайджан в конце концов поставит точку вот в этом многолетнем противостоянии", - отметил глава Центра стратегического планирования.

"Армения может примкнуть к региональным проектам, когда будет подписано мирное соглашение", - подытожил Мамаладзе. Сегодня Средний и Каспийско-Черноморский коридоры играют все большую роль для коммуникаций между Азией и Европой. Азербайджан и Грузия являются связующими звеньями здесь, Армения также может стать их частью.