Бакыт Бакетаев: Кыргызстан и Азербайджан могут многому научиться друг у друга

Кыргызстан и Азербайджан могут многому научиться друг у друга в различных технологических аспектах.

Кыргызстан и Азербайджан могут многому научиться друг у друга в различных технологических аспектах.

Об этом корреспонденту Report в Бишкеке сказал политолог из Кыргызстана Бакыт Бакетаев.

Он отметил, что в рамках проекта "Один пояс один путь" планируется построить дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая будет иметь продолжение по Транскаспийскому транспортному маршруту в Азербайджан.

"У Кыргызстана есть большие запасы природных ресурсов, большой потенциал в гидроэнергетике и я уверен что наши правительства найдут наиболее выгодный вариант двустороннего сотрудничества", - сказал он.