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Бакыт Бакетаев: Кыргызстан и Азербайджан могут многому научиться друг у друга

Бакыт Бакетаев: Кыргызстан и Азербайджан могут многому научиться друг у друга Кыргызстан и Азербайджан могут многому научиться друг у друга в различных технологических аспектах.
Внешняя политика
5 ноября 2024 г. 16:19
Бакыт Бакетаев: Кыргызстан и Азербайджан могут многому научиться друг у друга

Кыргызстан и Азербайджан могут многому научиться друг у друга в различных технологических аспектах.

Об этом корреспонденту Report в Бишкеке сказал политолог из Кыргызстана Бакыт Бакетаев.

Он отметил, что в рамках проекта "Один пояс один путь" планируется построить дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая будет иметь продолжение по Транскаспийскому транспортному маршруту в Азербайджан.

"У Кыргызстана есть большие запасы природных ресурсов, большой потенциал в гидроэнергетике и я уверен что наши правительства найдут наиболее выгодный вариант двустороннего сотрудничества", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Politoloq: Qırğızıstan və Azərbaycan bir-birindən çox şey öyrənə bilər

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