Политолог: Координация США и ЕС повышает шансы достижения мира между Азербайджаном и Арменией

Координация действий Вашингтона и Брюсселя повышает вероятность подписания какого-либо мирного договор между Азербайджаном и Арменией.

Координация действий Вашингтона и Брюсселя повышает вероятность подписания всеобъемлющего мирного договор между Азербайджаном и Арменией.

Об этом Report заявил директор отдела анализа, исследований и публикаций Института развития и дипломатии Университета ADA Дамьян Крневич.

По его словам, прошедшая в Брюсселе трехсторонняя встреча является первой встречей лидеров Азербайджана и Армении за много месяцев.

"Президенту Совета ЕС Шарлю Мишелю потребовалось довольно много времени, чтобы преодолеть сопротивления президента Франции Эммануэля Макрона, который настаивал на личном участии в содействии мирным переговорам со стороны ЕС", - отметил он.

Но Д.Крневич предположил, что компромисс внутри ЕС, похоже, был достигнут.

По мнению эксперта, без активной американской поддержки, процесс, скорее всего, полностью перешел бы в руки российских посредников.

"Это не первый раз, когда Соединенным Штатам приходится конструктивно вмешиваться, чтобы возобновить или ускорить процесс. В конце концов, один из выводов из того, что произошло в эти выходные, является то, что Брюссель и Вашингтон, похоже, тесно координируют свои действия, в результате американская нить процесса вплетается в европейскую", - подчеркнул Крневич.

По словам политолога, тот факт, что в ходе пребывания в Брюсселе президент Ильхам Алиев встретился с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем, говорит о том, что две главные ветви ЕС - Совет и Комиссия, также координируют свои подходы.

14 мая в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по вопросам нормализации армяно-азербайджанских отношений и достижения мирного соглашения между странами.