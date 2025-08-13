О нас

Политолог: Как Армения будет регулировать с Россией и Ираном присутствие США в Зангезуре - ее внутреннее дело Если Армения не выполнит соглашения, подписанные 8 августа в Вашингтоне, ей придется отвечать перед Соединенными Штатами.
Внешняя политика
13 августа 2025 г. 13:46
В случае невыполнения Арменией договоренностей, достигнутых 8 августа в Вашингтоне, она будет нести ответственность перед Соединенными Штатами.

Об этом Report заявил политолог Ильгар Велизаде.

По его словам, после Второй Карабахской войны военные и дипломатические успехи Азербайджана фактически сменили геополитическую обстановку в регионе. Итогом долгих процессов стало установление прямых двусторонних контактов между Азербайджаном и Арменией и согласование текста мирного договора.

Велизаде отметил, что мировые державы исходят из сложившихся реалий и стремятся защитить свои интересы: "США также действуют, исходя из этих реалий, предлагая инициативы, в том числе проект TRIPP. Это отвечает и интересам Азербайджана - в частности, обеспечивая связь Нахчывана с основной частью страны, что было одним из ключевых требований Баку".

Эксперт считает, что то, как Армения будет выстраивать отношения с Россией и Ираном по вопросу присутствия США в этом регионе, является ее внутренним делом. "Мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран и сосредоточены на обеспечении своих долгосрочных интересов. Соглашения, подписанные при участии США, будут реализованы. В противном случае Армении придется отвечать не только перед Азербайджаном, но Соединенными Штатами Америки. Премьер-министр Армении понимает, что проблемы с Трампом могут иметь серьезные последствия, поэтому, скорее всего, договоренности будут выполнены в полном объеме", - отметил он.

