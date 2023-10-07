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Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения

Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения Между официальными Баку и Белградом сложились прекрасные отношения.
Внешняя политика
7 октября 2023 г. 17:44
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения

Между официальными Баку и Белградом сложились прекрасные отношения.

Об этом для Report заявил Сербский аналитик международных отношений Мирко Даутович.

Эксперт положительно охарактеризовал отношения между Азербайджаном и Сербией, особо выделив роль Азербайджана в области сотрудничества в инфраструктурных проектах в Сербии.

“Особенно активна в Сербии азербайджанская компания AzVirt. Что касается энергетики, то Сербия уже давно заявляет о своем желании начать импорт газа и нефти из Азербайджана, но пока что это не реализовано”, - сказал он.

Говоря о перспективах развития экономических связей Азербайджана и Балкан М.Даутович сказал: "На мой взгляд, Сербия и ее соседи - Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония и Венгрия - очень заинтересованы в строительстве северной ветки от Трансадриатического трубопровода (TAP), который в настоящее время заканчивается в Италии. Они приветствовали бы поступление азербайджанского газа, как способ диверсификации источников энергии, которые в настоящее время в основном поступают из России”.

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Версия на азербайджанском языке Mirko Dautoviç: “Balkan ölkələri TAP-ın şimal keçidinin yaradılmasında çox maraqlıdırlar”
Версия на английском языке Political scientist from Serbia: Relations between Baku and Belgrade are excellent

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